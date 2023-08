Un cosplay di Lamù in costume tigrato realizzato dall'italiana Soryu Geggy

Rumiko Takahashi è una celebre autrice di manga giapponese nata nel 1957, conosciuta per il suo stile unico e le sue storie coinvolgenti che hanno catturato il cuore di lettori di tutto il mondo grazie a tanta simpatia e al carisma dei protagonisti. La sua carriera è segnata da numerosi successi, tra cui il noto manga Lamù.

Urusei Yatsura in patria e Lamù in Italia, è uno dei lavori più riconosciuti di Takahashi, oltre che uno dei primissimi, anticipando di diversi anni Inuyasha e Ranma 1/2. Pubblicato per la prima volta nel 1978, il manga ha fatto ridere e sognare generazioni di lettori grazie alla sua miscela di romanticismo e comicità. La storia segue le avventure del giovane Ataru Moroboshi e della principessa aliena Lamù, che è arrivata sulla Terra per sposarlo dopo che Ataru ha involontariamente accettato una sfida.

Takahashi ha creato una vasta gamma di personaggi memorabili e storie coinvolgenti per questo manga, con Lamù e Ataru protagonisti, recentemente ripresi anche nell'anime remake di Lamù che tornerà anche nel 2024 con altri episodi. Ormai sono passati 45 anni dal suo primo esordio, eppure l'aliena è più giovane e bella che mai, anche grazie al supporto di tanti fan in giro per il mondo, anche quelli italiani.

E tra le italiane c'è la cosplayer Soryu Geggy, una delle più famose interpreti nostrane e che ha già pubblicato decine e decine di cosplay sulla sua pagina Instagram. E così è nato, qualche settimana fa, un cosplay di Lamù italiana in costume da bagno. Con un costume che ricorda molto quello dell'aliena ma con un tocco più estivo, la ragazza è in posa allo specchio con i soliti capelli verdi e i cornini che la contraddistinguono. Ed ecco come è stato celebrato il 45° anniversario di Lamù.