Un cosplay di Lamù italiana come nel nuovo anime partito nel 2022

Lamù è un nome che suonerà molto familiare a chi ha trent'anni e qualcosa in più sulle spalle. Il manga di Rumiko Takahashi riscosse molto successo in patria negli anni '70 e '80, ottenendo anche un anime arrivato qualche anno dopo in Italia e che fece furore, così da crescere una buona generazione di ragazzi e ragazze.

A distanza di anni, quel nome è rimasto conosciuto, anche se nella memoria di molti il suo ricordo si è affievolito, mentre nelle menti degli spettatori più giovani magari non è neanche mai nato. Tutto è cambiato nel 2022 quando è partita la trasmissione dell'anime di Lamù, un remake di Urusei Yatsura che si pone l'obiettivo di raccontare soltanto alcune storie del manga e di far quindi conoscere ai più giovani un classico dell'animazione nipponica. L'aliena con il costume tigrato quindi è tornata finalmente all'opera.

Ciò ha scatenato la gioia degli appassionati di lunga data, che hanno ripreso a promuovere la serie con fan art e anche con cosplay. Ovviamente Lamù è apparsa in tutti i modi in rete negli ultimi mesi, da quando è iniziata la trasmissione degli episodi nuovi di zecca, anche in versione reale grazie appunto a tante modelle che hanno deciso di interpretarla. Non potevano mancare le italiane all'elenco, con Nymphahri che realizza questo cosplay di Lamù perfetta per il remake, come vedete nel post in basso ricco di scatti. Sempre capelli verdi, cornini gialli e neri e il famoso bikini che indossa praticamente in ogni episodio dell'anime.

Ma per quanto ci accompagnerà? Ecco il numero di episodi del remake di Lamù.