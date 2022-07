Un cosplay di Lamù dell'italiana ShiroKitsune vi affascinerà

Rumiko Takahashi negli anni '70 ha messo in scena una delle sue opere più famose, consolidando il genere del rom-com e salendo nell'olimpo dei mangaka più importanti di sempre. Fu in quegli anni infatti che creò Urusei Yatsura, conosciuto in Italia col nome Lamù, una storia in cui Ataru Moroboshi si ritrova coinvolto in un triangolo amoroso.

In questo 2022 l'aliena con il costume tigrato ritornerà e il primo trailer di Lamù ha già gettato le basi per un prodotto che attirerà col suo effetto nostalgia. Anche Rumiko Takahashi si è dedicata all'anime con un'illustrazione, certificando il suo interesse in questo ritorno. E ovviamente ad attendere c'è un vasto pubblico che non si limita a solo quello giapponese; sulle varie piattaforme di streaming sicuramente arriveranno schiere di spettatori dagli USA, dall'Europa e non soltanto da qui.

C'è ancora da attendere un po' di tempo per il ritorno di Lamù, ma intanto in rete ci sono diverse cosplayer che hanno ripreso i panni dell'aliena. Una di queste è l'italiana Shiro Kitsune che indossa il costume tigrato, una parrucca verde e due cornini per creare questo cosplay di Lamù, riproducendo il fascino del personaggio creato ormai più di 40 anni fa.