Un cosplay di Lamù per questa lunga estate italiana

La regina dei manga è Rumiko Takahashi. Un soprannome dato non a caso all'autrice che ormai è in carriera da cinquant'anni. Negli ultimi tempi si sta occupando di Mao, prima ancora ha lavorato su Rinne, Inuyasha, Ranma, ma una delle sue opere più famose e amate rimane la prima, ovvero Urusei Yatsura, conosciuto in Italia come Lamù.

Ispirandosi a una modella per Lamù, Rumiko Takahashi presentò al pubblico, sul finire degli anni '70, questo rom-com interplanetario, con la principessa del pianeta degli Oni fuggita sulla Terra. La sfida per conquistare Ataru Moroboshi è aperta, ma ci saranno diversi nodi da sciogliere. Con tanti anni di pubblicazione sulle spalle, ma anche tanti anime e film trasmessi e distribuiti in tutto il mondo, Lamù è diventata un'icona.

Non c'è modo di dimenticare questa aliena bella dall'aspetto molto umano, con capelli verdi lunghi, dei cornini che spuntano dalla testa e il suo famoso costume tigrato che la copre a malapena. Un modello sensuale e attraente che è ritornato di recente con l'anime remake di Lamù, che ha portato agli spettatori giovanissimi delle nuove e vecchie storie riviste. Ma non solo, perché questo ritorno ha avuto anche altri effetti, come la nascita di altri cosplay di Lamù.

Ve ne presentiamo uno realizzato in Italia, da Himee Lily. La cosplayer nostrana ha ideato un cosplay di Lamù sempre in costume e dall'aria estiva, mentre scende delle scale di legno vestita esclusivamente del suo iconico costume giallo e nero e di un pareo bianco che la copre. E nel 2024 Lamù ritornerà.