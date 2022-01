Questo cosplay di Lamù vi porterà su un altro pianeta

Rumiko Takahashi ha esordito tantissimi anni fa nel mondo dei manga. Quella che ormai è una delle veterane più famose e brave del settore fumettistico giapponese si propose al grande pubblico giapponese su Weekly Shonen Sunday con Lamù, una serie durata tantissimi anni e che ha riscosso tanta popolarità.

La serie però esordì negli ormai lontanissimi anni '70, col manga che fu seguito dall'anime. È passato quindi molto tempo dall'ultima volta che abbiamo visto Lamù sullo schermo con un prodotto nuovo e inedito. Il 2022 romperà questo stallo col nuovo anime di Lamù, annunciato a sorpresa e che riporterà l'aliena col costume tigrato in tutto il mondo con episodi inediti.

Gli appassionati non vedono l'ora e tutte le fan art di Lamù lo dimostrano. La rete è zeppa di tributi alla serie, ma non ci sono soltanto le immagini, bensì anche foto create da alcune cosplayer, in particolare giapponesi. Una di queste ve la presentiamo oggi: Go6262 in una recente fiera nipponica ha presentato il suo cosplay di Lamù, riproducendo la bella corteggiatrice di Ataru con il suo costume giallo e nero striato, le corna sui capelli verde acqua e gli occhi dello stesso colore. Un bel modo per riaccogliere tra le fila degli anime uno dei classici di Rumiko Takahashi.