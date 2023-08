Un cosplay LGBT di Sailor Uranus e Sailor Neptune, le due amanti di Sailor Moon

Ormai da diversi anni tante case produttrici stanno spingendo l'acceleratore per inserire contenuti LGBT nei propri prodotti multimediali, tra film, serie TV e non solo. Eppure, anche se non sembra, in Giappone sono più volte stati presentati contenuti del genere anche prima del nuovo millennio, come accadde con il Sailor Moon di Naoko Takeuchi.

Ci fu infatti in quella storia una situazione LGBT tra due guerriere Sailor che fu censurata in diverse parti del mondo, tra cui in Italia, dove Mediaset eliminò i riferimenti lesbici. E le protagoniste sono due ben chiare. Sailor Uranus e Sailor Neptune sono due personaggi centrali nella serie di Sailor Moon, in quanto guerriere del Sistema Solare che incarnano la forza, la determinazione e l'amore che si oppongono al male.

La loro relazione romantica è uno degli aspetti più notevoli della loro storia. Non solo sono compagne di combattimento, ma anche partner romantiche, un fatto significativo per una serie animata giapponese prodotta negli anni '90 e in generale per il mondo dell'intrattenimento. La loro connessione è un esempio di rappresentazione LGBT in un'opera popolare che è stata rivisitata nel mondo occidentale soltanto oggi.

E per richiamare questo amore proibito c'è un cosplay LGBT di Sailor Uranus e Sailor Neptune, realizzato da LukaKagurazaka che ha postato la foto su Reddit. Mano nella mano, le due guerriere possono combattere per la libertà non soltanto dalle forze del male, ma anche la libertà di esprimere i propri sentimenti. Sapevate che Neptune e Mercury hanno gli stessi poteri d'acqua?