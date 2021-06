Un cosplay di Loki al femminile: il dio dell'inganno nella foto di Moneecastro

Loki è da sempre il nemico per eccellenza di Thor. Fratello adottivo del dio del tuono, Loki è spesso stato una spina nel fianco per Asgard. Con i suoi continui tentativi e stratagemmi si è guadagnato il titolo di Dio dell'Inganno, caratteristica che sta mettendo in mostra anche nella nuova serie TV arrivata su Disney+.

Infatti il Loki di Tom Hiddleston ha fatto il suo debutto sulla piattaforma del topo, gettandosi in nuove avventure obbligate. Il dio dell'inganno però sembra volersi palesare anche in altri modi, sempre in carne e ossa ma con un look molto diverso. Monica Castro, cosplayer sudamericana conosciuta su Instagram anche col nome di Moneecastro e che vi abbiamo presentato anche con un cosplay di Nana Shimura di My Hero Academia, ha infatti voluto vestire i panni di Loki con un cosplay al femminile.

Nella foto in basso vediamo la modella con il tipico elmo dorato con due corna di Loki che incornicia i capelli neri, mentre il resto dell'abito è formato da una tunica nera con un foulard verde, spalliera e bracciali dorati e una cinghia. Sicuramente in questa versione Loki riuscirà a ingannare amici e nemici a dovere.

Intanto il Loki di Tom Hiddleston ha convinto gli spettatori considerato il debutto da record della serie su Disney+ in queste ore.