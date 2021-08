Un cosplay di Lola Bunny fa canestro in Space Jam: le foto di Danielle Vedovelli

Space Jam è un cult degli anni '90, riproposto più volte sulle varie emittenti nostrane e non solo. Bugs Bunny e tutti gli altri personaggi dei Looney Toons vennero coinvolti in una faida spaziale che tirò dentro addirittura il campione dell'NBA Michael Jordan. Tra canestri, finte e sfide spaziali, il film conquistò tanto seguito.

Negli ultimi anni si è parlato molto del sequel Space Jam 2, che ha visto stavolta LeBron James come giocatore di basket professionista nelle vesti di attore. Ancora una volta infatti la Tunes Squad avrà bisogno infatti di aiuto. L'esordio negli USA è andato benissimo, mentre si attende che Space Jam 2 arrivi in Italia. Bugs Bunny e soci torneranno a calcare i campi da basket, e ovviamente rivedremo anche Lola Bunny che ha subito diverse modifiche per adattarla ai tempi.

Eppure la Lola Bunny del primo Space Jam è indubbiamente rimasta più apprezzata, diventando spesso oggetto di cosplay. Ed eccola infatti riproposta da Danielle Vedovelli, che ha voluto celebrare l'arrivo di Space Jam 2 nei cinema travestendosi da coniglietta. Prendendo a modello la divisa del primo film, il cosplay di Lola Bunny è pronto per andare a canestro ancora e ancora. In basso sono presenti le tre foto proposte sulla pagina Instagram della cosplayer, mentre potete rinfrescarvi la mente vedendo Space Jam su Netflix.