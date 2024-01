Un cosplay low cost del Drago Shenron di Dragon Ball: da sbellicarsi!

Il franchise Dragon Ball, il celebre manga e anime creato dal leggendario Akira Toriyama, vanta un'icona-simbolo a cui i fan dell'opera sono estremamente affezionati: il Drago Shenron. Questa maestosa creatura, evocata dalle sette sfere del drago, incarna il potere, la magia e l'equilibrio fra il bene e il male.

L'antico Drago Shenron in Dragon Ball ha un aspetto quasi serpentino ed è noto per la sua abilità di esaudire desideri una volta che un umano gli presenta le iconiche sette sfere del drago. La sua prima apparizione risale agli albori della serie, quando il protagonista Goku e i suoi amici raccolgono le sfere sono sparse in tutto il mondo.

Quando tutte e sette le sfere vengono riunite, il Drago Shenron si manifesta con uno spettacolo di fumo e bagliori, pronto a concedere un desiderio a chiunque lo abbia evocato. Il divertente cosplayer lowcostcosplayth ha pensato di dedicare una delle sue rivisitazioni a costo zero all'iconico drago di Dragon Ball: osserviamola insieme.

Questo cosplay del Drago Shenron di Dragon Ball rappresenta perfettamente l'identità del serpentone divino, ma in una chiave ironica ed esilarante. Nell'universo creato da Akira Toriyama, Shenron non si erge come un'entità di pura bontà o malvagità, ma piuttosto come un essere neutrale che risponde al richiamo delle sfere del drago. Essendo privo di giudizio, non giudicherà mai i desideri altrui, ma l'aura di saggezza e potenza da cui è avvolto trasmette la ragione a chiunque lo incontri. Se amate anche voi questo iconico dio, perché non dare un'occhiata a questa figure del Drago Shenron di Dragon Ball?