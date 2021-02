Un cosplay lowcost de L'Attacco dei Giganti ci riporta alla mente un momento con Sasha

Sasha Blouse è un personaggio molto famoso e importante in L'Attacco dei Giganti. È una dei soldati entrati nella stessa generazione di Eren Jaeger e presentata quindi fin dai primi episodi della stagione 1 dell'anime. I fan la adorano e spesso le hanno dato nomignoli a causa del suo carattere, come ad esempio "ragazza patata".

Infatti Sasha, durante la sua prima apparizione, fu trovata a mangiare una patata mentre Keith Shadis girava tra le reclute. Da qui nacque il soprannome del personaggio de L'Attacco dei Giganti, ma ben presto mostrò un'ossessione particolare per ogni genere di cibo, in particolare per la carne, alimento pregiato a causa dei pochi pascoli disponibili tra le mura.

Viene scovata, durante la prima stagione de L'Attacco dei Giganti, a rubare carne dai magazzini e ci fu una scena in particolare dove venne mostrata la sua ingordigia. Quella scena ora torna con un cosplay lowcost di Sasha Blouse realizzato dall'ormai famoso Lonelyman. In basso potete trovare la foto con la realizzazione in tre step del personaggio che è diventata inevitabilmente virale.

Ripercorriamo intanto i momenti più importanti di Sasha Blouse in L'Attacco dei Giganti, oltre a un cosplay a tema L'Attacco dei Giganti dedicato proprio a lei.