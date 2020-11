Un cosplay lowcost di Dragon Ball Z: ecco un geniale e simpatico Saibaman

Ci sono cosplayer e cosplayer al mondo. C'è chi si lancia in questo mondo a livello professionale e chi lo fa in modo amatoriale. E poi c'è lui, Lowcost Cosplay, conosciuto anche come Lonelyguy, che sfrutta i suoi metodi simpatici per creare dei veri e propri cosplay a basso costo usando quello che ha in casa, come per Veku di Dragon Ball Z.

Il risultato è sempre comico ma mette in mostra la sua particolare genialità. E adesso si è mostrato nuovamente con un cosplay di Dragon Ball Z, che potete vedere in basso. La scelta stavolta è ricaduta sui Saibaman, i mostriciattoli verdi apparsi brevemente nella storia dell'anime e che portarono alla morte di Yamcha durante la saga dei Saiyan.

Per replicare la testa dei Saibaman con questo cosplay, il geniale cosplayer ha utilizzato il suo sedere e delle grosse mutande verdi. Disegnando le varie linee della testa e usando un cartone per nascondere il resto, è riuscito a ricreare un Saibaman. I mostri verdi non sono più apparsi nell'anime e pertanto non sono famosissimi come personaggi, ma sicuramente grazie a lui sono tornati alla ribalta.

Oltre a questo cosplay di Dragon Ball Z, vi ricordiamo che LowCost cosplay si è cimentato anche su un Drago Celeste di ONE PIECE.