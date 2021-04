Un cosplay di Lucy Heartfilia ci riporta nel magico mondo di Fairy Tail

Nel 2006 nacque il manga di Fairy Tail. Scritto e illustrato da Hiro Mashima, l'opera pubblicata su Weekly Shonen Magazine divenne velocemente un successo, attestandosi poi come uno dei manga più famosi di quella generazione e che ha avvicinato tanti lettori, sia nipponici che occidentali, al medium.

La storia di Fairy Tail prosegue con 100 Years Quest, sequel supervisionato da Mashima ma gestito da altri autori, ma intanto i fan ricordano con affetto la prima fase del racconto. Sembrano distanti i natali dell'avventura di Natsu, Lucy e Happy, col terzetto che ne ha vissute di tutti i colori e in ogni angolo del continente di Fiore e oltre.

Insieme alla loro gilda Fairy Tail, hanno partecipato a diverse missioni e affrontato nemici di ogni genere. Lucy Heartfilia è stata un personaggio fondamentale dall'inizio alla fine e in ognuno di questi archi narrativi la maga bionda ha avuto un ruolo di rilievo. Ora la rivediamo in alcune foto della modella Melissa Lissova, diventate virali in rete. Come si può osservare in basso col post tratto dalla pagina Instagram, la ragazza si è lanciata in un cosplay magico di Lucy Heartfilia. L'outfit della maga è lo stesso visto in varie fasi di Fairy Tail, con camicetta bianca, gonna blu e frustino alla cintura.

Al momento Hiro Mashima è al lavoro su EDENS ZERO che arriverà anche in occidente in versione anime.