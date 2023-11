Questo cosplay di Lucy Kushinada è da rivista: eccola nelle foto di Cyberpunk Edgerunners

2020, Cyberpunk 2077 debuttò su PC e console di nuova e vecchia generazione, ma il lavoro di CD Projekt Red ebbe diversi problemi al lancio, in particolar modo sulle piattaforme più datate. Il mondo era affascinante, con la sua distopia che sbucava all'angolo di ogni strada, e una Night City vibrante e ricca di avventure da vivere.

La Città al Limite del Domani appare diversamente a seconda che ci si trovi sul lungomare di Pacifica, nel centro di Corpo Plaza o nei dintorni sabbiosi e desertici delle Badlands. E in questi luoghi di Cyberpunk 2077 prende vita anche un'altra avventura, una storia che ha fatto incontrare Netflix e Studio Trigger, uno degli studi d'animazione nipponici più popolari. Così nacque il progetto anime Cyberpunk: Edgerunners, un anime che ha rinvigorito anche il gioco originale, seppur non abbia trattato gli stessi personaggi.

Niente V, niente Jackie, Goro, Johnny Silverhand e tutti gli altri: al loro posto c'è l'Edgerunner David Martinez, un ragazzo in gamba che rimane senza niente dopo una sparatoria e che da quel momento decide di rimanere dall'altro lato della barricata, diventando un mercenario ad alta tecnologia. Non ci sarà solo David in questo anime, dato che la storia segue anche le vicende di Lucyna Kushinada, uno dei personaggi più in vista e più amati dai fan.

E per questo un cosplay di Lucyna Kushinada da modella di una rivista fa colpo. L'interpretazione Wolfie Vi in queste foto caricate su X, l'ex Twitter, la fa risaltare in più modi, mostrandola prima di profilo, poi frontalmente in un primo piano e infine con un semplice selfie allo specchio.