Un cosplay di Lust in vestito nero: ecco la homunculus di Fullmetal Alchemist

I sette peccati capitali sono un leit motiv ricorrente in molte opere. Sicuramente il settore dei manga li ha adoperati nel corso degli anni in vari modi: un simbolo come in The Seven Deadly Sins, una rappresentanza del vizio in sé nell'acclamato Fullmetal Alchemist, uno dei manga più amati di sempre.

Ci sono sette Homunculus in Fullmetal Alchemist, ognuno nato da un peccato capitale che è stato trasferito dal Padre, l'Homunculus creato secoli addietro con il sangue di Van Hohenheim, a un nuovo corpo. Lust è uno dei primi homunculus ad apparire in Fullmetal Alchemist, insieme al suo compagno Gluttony. Hiromu Arakawa l'ha descritta subito come una donna molto avvenente, ma anche estremamente pericolosa.

Lust è facilmente riconoscibile per la sua bellezza e sensualità. Ha lunghi capelli scuri, occhi rossastri e una silhouette affascinante, incarnando quindi perfettamente tutte le caratteristiche della lussuria dalla quale è stata creata. Tuttavia, dietro la sua grazia e il suo fascino si cela un'essenza malvagia e priva di emozioni, dato che non si fa scrupoli nell'uccidere i nemici grazie alle unghie che diventano lunghissimi e affilati artigli. Inoltre, il potere di Lust le consente di rigenerarsi all'infinito, finché la pietra filosofale dentro di lei è carica.

Non è sicuramente il caso di Erica, cosplayer che ha portato su Reddit un cosplay di Lust in vestito nero da Fullmetal Alchemist. Tutte le caratteristiche principali, dai guanti lunghi fino al gomito passando per il vestito nero, capelli neri e l'uroboro rosso che spicca sul petto, sono stati azzeccati perfettamente. Invece dal freddo nord arriva questo cosplay di Olivier Milla Armstrong.