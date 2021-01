Un cosplay di Mai Shiranui esplosivo e straripante realizzato dalla virale Fabibi

Tra i tanti personaggi di Fatal Fury, videogioco picchiaduro 2D nato agli albori degli anni '90, fece la sua comparsa una combattente il cui nome (e anche la sua figura) sono ancora all'apice al giorno d'oggi. In Fatal Fury 2 fece la sua comparsa Mai Shiranui, una ninja seducente e con un fisico mozzafiato che poi diventerà la fidanzata di Andy.

La giapponese Mai Shiranui è stata il primo personaggio femminile combattente ad essere inserito nella saga di Fatal Fury, e da lì iniziò la sua ascesa. Al giorno d'oggi, Mai Shiranui è apparsa in tantissimi videogiochi: tralasciando la saga di Fatal Fury, c'è anche King of Fighters, i Capcom VS SNK, Garou Densetsu e tanti altri, diventando una vera e propria icona femminile nel mondo del picchiaduro.

Grazie alle sue forme curvilinee, Mai Shiranui si è conquistata anche una nicchia di fan. L'abbiamo già vista nel cosplay realizzato da Ashlynne Dae, ma a distanza di qualche mese arriva la nuova versione del personaggio. In basso potete osservare un set di foto realizzato da Fabibi dove potete vedere la straripante forma fisica di questo cosplay di Mai Shiranui.

Costume rosso che non nasconde di certo le forme, ventagli e altri piccoli dettagli completano questa Mai Shiranui diventata virale in poco tempo. Recentemente, la cosplayer Fabibi ha anche presentato il suo cosplay a tema Spider-Man.