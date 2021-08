Un cosplay di Mari realizzato dall'italiana Mochi Chuu vi ricorda di vedere Evangelion

La serie Neon Genesis Evangelion, ideata e portata avanti da Hideaki Anno negli anni '90, ha introdotto un nucleo di personaggi diventati iconici. Questi sono stati poi trasposti anche nel reboot cinematografico Rebuild of Evangelion, di cui l'ultimo film Evangelion 3.0 + 1.01 è disponibile su Amazon Prime Video doppiato in italiano.

Anche in questa serie abbiamo rivisto personaggi come Shinji Ikari, Rei Ayanami, Asuka Langley, Misato Katsuragi e tutti gli altri individui di contorno. Eppure c'è stata un'aggiunta importante al cast che ha avuto un ruolo di spessore nei film di Evangelion. Il terzetto di piloti storico è stato accompagnato anche da Mari Makinami Illustrious, nuova pilota di Eva e introdotta nel secondo film Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance.

Doppiata da Monica Ward in italiano, Mari è stato un personaggio che ha sancito la diversa direzione della saga cinematografica dalla serie televisiva. Per ricordarvi di vedere la pellicola aggiunta da poche ore su Amazon Prime Video, la cosplayer italiana Caterina Rocchi, in arte su Instagram Mochi Chuu, ha dato vita al personaggio.

In basso potete osservare il cosplay di Mari da Evangelion realizzato dall'italiana, con tanto di video annesso. Avete già visto l'ultimo film? Non perdetevi la recensione del film finale di Evangelion scritta da Giuseppe Arace.