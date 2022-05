Un cosplay di Marin in costume da bagno splendido da My Dress-Up Darling

Durante la prima stagione di My Dress-Up Darling, è stata presentata Marin Kitagawa, la protagonista che aspira a diventare una cosplayer così da poter vestire i panni dei propri personaggi preferiti, provenienti non solo da anime e manga classici ma anche da videogiochi di ogni tipo, anche erotico.

Grazie all'aiuto dell'altro protagonista, il sarto Wakana Gojo, Marin ha potuto vestire i panni di Rizu-kyun, di Shizuku-tan e non solo, spaziando su tanti generi di personaggi diversi. C'è stato però bisogno di fare una cosa in particolare molto prima di iniziare i lavori su questi vestiti: prendere le misure. Nei primissimi episodi di My Dress-Up Darling, Gojo è stato costretto a liberarsi del suo imbarazzo per prendere le misure del corpo di Marin. Per l'occasione, la ragazza ha indossato un costume da bagno che è diventato subito virale.

La cosplayer Aqua veste così i panni della protagonista e presenta il suo cosplay di Marin Kitagawa in costume da bagno come in My Dress-Up Darling. Costume nero e giallo abbastanza appariscente e che lascia spazio a tutti per imbarazzarsi come successo con Gojo. Per le altre versioni di Marin ci pensa questo cosplay multiplo, intanto il manga di Shinichi Fukuda cresce sempre di più nelle vendite.