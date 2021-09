Un cosplay di Marion dell'italiana Giulia Valeriani: la fidanzata di Crilin in Dragon Ball

Crilin viene preso in giro per le morti in Dragon Ball e Dragon Ball Z. Ma i fan più attenti avranno anche notato la sua fortuna in merito alle ragazze. Se canonicamente, nell'ultima fase della storia, forma una famiglia con C18, qualche anno prima non ha mancato di presentare ai suoi amici anche un'altra fidanzata, Marion.

La ragazza dai capelli blu è molto simile a una Bulma molto più spigliata e intenta a divertirsi ed è apparsa soltanto in alcuni episodi filler di Dragon Ball Z. Durante la saga di Garlic Junior, Crilin e gli altri si erano riabituati al clima di pace, dopo la difficile saga di Namek che portò alla scomparsa di Goku dalla Terra. E durante questo periodo, il migliore amico del protagonista ha presentato a tutti la sua nuova fidanzata, Marion, che non lasciò di certo indifferenti gli altri personaggi come il Genio delle Tartarughe e Yamcha.

La ragazza scomparirà definitivamente alla fine della saga, ma ogni tanto ricompare grazie alle cosplayer. L'italiana Giulia Valeriani ha deciso di impersonare l'ex fidanzata di Crilin nella foto che potete osservare in basso. Il cosplay di Marion in costume da bagno giallo, identico a quello che indossa nella serie è stato sicuramente esplosivo, avendo quasi raggiunto 30.000 like in poche ore.

In passato anche la cosplayer Hiyaartist aveva proposto il suo cosplay di Marion in costume.