Un cosplay di Merida da Ribelle - The Brave: la foto della coraggiosa protagonista Pixar

Nata più di 30 anni fa, per lungo tempo la Pixar è stata una semplice costola della Lucasfilms, per poi diventare un nome rinomato a livello mondiale grazie alle proprie capacità. Sono tanti i film degli anni '90 e dei primi anni 2000 a portare notorietà a questo studio d'animazione: Toy Story, A Bug's Life, Monster & Co, Nemo.

Questi sono solo alcuni dei titoli Pixar che poi incentivarono Disney ad acquisire lo studio e a portare la casa d'animazione a produrre praticamente un film l'anno. Recentemente abbiamo conosciuto Luca, il film di Pixar ambientato in Italia, ma anche negli anni precedenti ci sono stati film degni di nota. Nel 2013 fu prodotto Ribelle - The Brave, una storia ambientata in Scozia con una vivace e coraggiosa di nome Merida. La principessa ricevette un arco dal padre grazie al quale diventerà un'ottima tiratrice.

Il personaggio di Pixar ha ora preso vita grazie agli sforzi della cosplayer Itslivinthedream che, su Reddit, ha deciso di postare una sua foto. In basso vediamo il cosplay di Merida da The Brave in una foto con i capelli fiammeggianti che contrastano con l'abito blu, mentre alle spalle c'è una terra che ricorda le highlands scozzesi. Cosa ne pensate?

Anche Thousand Faces propose un cosplay di Merida diverso tempo fa.