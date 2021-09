Un cosplay di Mikasa Ackerman da L'Attacco dei Giganti 4: l'italiana Miikhy in posa

I personaggi de L'Attacco dei Giganti sono molto cresciuti nel tempo. All'inizio della prima stagione abbiamo conosciuto Eren, Armin e Mikasa da ragazzini, appena adolescenti e con sogni che sembravano superare ogni paura dei giganti. L'orrore poi è arrivato e loro sono cresciuti non solo mentalmente ma anche fisicamente.

Con l'avanzare degli episodi dell'anime, i protagonisti de L'Attacco dei Giganti sono diventati guerrieri affidabili dell'Armata Ricognitiva, portando a compimento imprese di grande levatura, permettendo per la prima volta all'umanità di raggiungere il mare. È stato solo un punto d'inizio però, che ci ha portato agli avvenimenti della quarta e ultima stagione de L'Attacco dei Giganti. Sono passati un altro paio d'anni e quindi tutti sono cresciuti ancora, anche Mikasa Ackerman.

Il suo sguardo è un po' più duro di prima, capelli un po' più corti e un fisico più robusto coperto da una corazza nuova di zecca che sostituisce la vecchia divisa militare dell'armata. Vediamo un cosplay di Mikasa Ackerman tratto da L'Attacco dei Giganti 4, quindi più adulta delle versioni precedenti, preparato dall'italiana Miikhy Deafening.

Sono tante le foto preparate in basso che mostrano tanta cura nella realizzazione del costume del personaggio. L'armatura, le spade e il solito dispositivo di manovra tridimensionale non sono semplici da preparare eppure la cosplayer ci è riuscita, portando in dote un'ottima realizzazione.