Un cosplay di Mikasa Ackerman dall'ultimo capitolo de L'Attacco dei Giganti è toccante

Undici anni di terrore, di paura, di battaglie, di sangue, di cadaveri ma anche di speranza e di un futuro per l'umanità all'interno delle mura. Eren e i suoi compagni hanno combattuto per tanto tempo, ma alla fine L'Attacco dei Giganti si è concluso. Hajime Isayama ha portato a termine la sua serializzazione a metà 2021, terminando la storia.

Ci sono state tante cose da valutare in L'Attacco dei Giganti 139, l'ultimo capitolo della serie. La lotta di Eren Jaeger è finalmente finita, ma non quella degli altri come dimostra la scena di Armin e compagni sulla nave. E anche Mikasa Ackerman è stata costretta a combattere con la sua solitudine e depressione per la perdita della persona che amava. Proprio lei è il personaggio principale delle ultimissime pagine de L'Attacco dei Giganti, con vignette ricche di tristezza ma che alla fine inneggiano alla speranza.

La cosplayer Anastasia ha deciso di compiere gli stessi passi di Mikasa nel finale de L'Attacco dei Giganti con un cosplay davvero ben realizzato. Vestendo i panni della ragazza nelle ultime pagine, si avvicina alla tomba di Eren quando la sua sciarpa viene tirata via e aggiustata da un uccello in volo. Le foto disponibili in basso riproducono quindi le ultime vignette con tutta la commozione di quel momento.

Momento che vedremo anche in L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 quando arriverà nel 2022 per portare la serie alla fine.