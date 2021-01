Un cosplay su Mikasa Ackerman di HaneAme vi ricorda di guardare L'Attacco dei Giganti 4

L'anime di L'Attacco dei Giganti è tornato da ormai un mese. La quarta e ultima stagione ad opera di Studio MAPPA ha già presentato ben cinque episodi durante il quale abbiamo visto uno scenario diverso a quello a cui siamo stati abituati per le prime tre stagioni.

Non abbiamo ancora rivisto tutti i protagonisti principali, ma ciò non ha di certo fermato i cosplayer dal presentare su Instagram e i vari social della rete i loro preferiti. Infatti negli ultimi giorni sono apparsi tanti cosplay de L'Attacco dei Giganti e quest'oggi ve ne presentiamo uno, realizzato dalla bellissima HaneAme, cosplayer orientale già nota per aver portato cosplay come quello di Matsumoto Rangiku.

HaneAme ha deciso di portare la protagonista femminile de L'Attacco dei Giganti, ovvero Mikasa Ackerman. A differenza degli altri personaggi dell'anime, Mikasa ha dei tratti orientali a causa delle origini del suo clan e proprio per questo la cosplayer è perfetta per interpretarne il ruolo. In basso possiamo vedere questo cosplay di Mikasa che naturalmente è diventato subito virale, considerata la bellezza e la popolarità della modella. Riprendendo il look delle prime tre stagioni, vediamo la ragazza con addosso la divisa canonica dell'Armata Ricognitiva, insieme alla sciarpa rossa data da Eren quando fu salvata.

HaneAme non è stata l'unica a presentare il personaggio de L'Attacco dei Giganti, come dimostra il cosplay di Mikasa creato da Shirogane-sama.