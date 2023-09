Un cosplay di Minato identico alla controparte di Naruto: ecco la sua via del ninja

Ci sono stati tanti kage nella storia del mondo di Naruto. Questi individui che governano i vari villaggi ninja sono modelli di forza e astuzia, in grado di tenere testa a schiere di soldati nemici senza troppi problemi. La maggior parte di loro è stata conosciuta durante la Quarta Grande Guerra Ninja, che ne ha proposti sia di vivi che di morti.

Sono stati così conosciuti meglio i vari Mizukage, Tsuchikage, Raikage e Kazekage, ma i più noti rimangono sempre i ninja che guidano Konoha, gli Hokage. Le ombre del fuoco che hanno governato il Villaggio della Foglia in passato sono tornate al centro di Naruto, e tra queste c'era ovviamente anche il padre del protagonista. Minato Namikaze ha potuto rimettersi in mostra con i suoi poteri durante il breve frangente della Quarta Grande Guerra Ninja, tuttavia è ricordato principalmente nel breve periodo di kage a Konoha, quando non utilizzava i poteri della Volpe a Nove Code.

Ed è così che lo ritrae Kyokostar00, come si può vedere nella foto in basso. Questo cosplay di Minato Namikaze porta davvero in vita il quarto Hokage, con i suoi capelli biondi appuntiti che ricordano un po' quelli di Naruto, poi con la divisa blu da ninja e soprattutto con il suo famoso kunai a tre punte e con i sigilli per la tecnica della dislocazione istantanea che l'ha reso famoso in tutto il mondo ninja.

Quest'interpretazione di Minato è davvero al top, con il ninja che fa la sua bella figura. Cosa ne pensate, vi è piaciuto? E in aggiunta, non perdetevi il cosplay di Kushina Uzumaki.