Un cosplay di Mirko da My Hero Academia: l'eroina in mostra con Aka Purin

Gli eroi in My Hero Academia sono tanti, con Horikoshi che ha trovato il tempo per presentarne molti nonostante il tempo passato a concentrarsi sugli studenti della Yuei. A fare da mentore a Izuku Midoriya e agli altri aspiranti eroi ci sono state figure come Endeavor, Hawks e molti altri ancora.

Con la quarta stagione di My Hero Academia abbiamo visto più nel dettaglio quali sono gli eroi più forti di questa società, scoprendo tutta la top 10 divisa tra volti già conosciuti e altri completamente inediti. In quest'ultima categoria ricade Mirko, l'eroina coniglio dotata di un quirk che per l'appunto rende alcune parti del suo corpo più simili a quelle dell'animale. Le orecchie, i piedi e la forza delle gambe ricalca quella del piccolo mammifero e rende Mirko molto versata nelle tecniche con i calci.

Un cosplay di Mirko realizzato da Aka Purin ha permesso all'eroina di prendere vita. La foto disponibile in basso dimostra come è stata realizzata dalla ragazza, e vediamo per l'appunto le caratteristiche fisiche più conosciute di Mirko come le orecchie, i capelli bianchi e i muscoli mentre indossa il costume da hero, una tuta bianca molto attillata e scosciata che le permette ampiezza nei movimenti e dove risalta il logo di una falce di luna gialla.

Anche in Italia Mirko ha preso vita con un cosplay di Giulia Valeriani.