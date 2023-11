Un cosplay di Misa Amane con un Death Note perfetto dalla giapponese Suuuyuka

Death Note, il manga scritto da Tsugumi Ohba e illustrato da Takeshi Obata, offre un affascinante sguardo nel mondo degli shinigami, un mondo in rovina abitato da queste creature sovrannaturali e dalle sembianze grottesche che detengono i Death Note, i quaderni capaci di uccidere chiunque il cui nome venga scritto al loro interno.

Tra gli shinigami più rilevanti nel manga ci sono Ryuk e Rem. Ryuk è il possessore del Death Note che alla fine cade nelle mani di Light Yagami, il protagonista, ed è lui che dà inizio a tutta la storia tratteggiata da Tsugumi Ohba. Ryuk osserva l'evoluzione di Light con un misto di distacco e curiosità, spesso offrendo commenti cinici sulla natura umana. Molto diversa invece la situazione di Rem, un altro shinigami che invece diventa dapprima curiosa poi emotivamente legata a Misa Amane.

Ed è proprio la sua presenza che sconvolgerà nettamente i piani di Light Yagami e le previsioni di L, con un'apparizione in Death Note che causa diversi scompigli. Misa Amane è una modella e una fervente ammiratrice di Kira, l'alias di Light Yagami quando inizia a utilizzare il Death Note. Dopo che i suoi genitori vengono assassinati, Misa entra in possesso di un Death Note e sviluppa un profondo affetto per Light. La sua dedizione la spinge a diventare la seconda Kira e ad aiutare Light nella sua missione di giustizia, anche a costo della propria vita.

Ed è questa dinamica che la rende pericolosa: nonostante il sorriso, anche questo cosplay di Misa Amane creato da una cosplayer giapponese non si farà scrupoli ad uccidere per il bene del suo amato. Sempre vestita di nero e con i lunghi capelli biondi, questa Misa di Suuuyuka vi imporrà di fare molta attenzione.