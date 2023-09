Un cosplay di Misa Amane con il suo Death Note in stile gothic

La storia di Kira si apre con un omicidio, a sangue freddo e quasi involontario, considerata la semplice volontà di Light Yagami di provare il misterioso quaderno della morte caduto dal cielo. E così inizia la carriera omicida col Death Note del ragazzo liceale e geniale che si era prefissato l'obiettivo di far nascere un mondo nuovo.

Niente più soprusi, niente più violenze e furti, soltanto un mondo che non faceva scappare i criminali grazie alla presenza di un dio che poteva incutere terrore e morte nel giro di pochi istanti. Ben presto però, Light Yagami si è ritrovato tallonato da FBI, CIA e soprattutto dal misterioso detective L, un personaggio che nessuno è riuscito mai a vedere dal vivo prima del caso Kira. E per questo, per liberarsi al meglio del suo nemico, Light fa uso non solo del Death Note ma anche di una persona comparsa quasi per caso.

Misa Amane diventa in fretta un'alleata di Light. La ragazza, fedele a Kira che aveva vendicato i suoi genitori, si innamora anche del liceale e della sua bellezza e intelligenza, facendosi usare a sangue freddo in nome di un amore inesistente. Misa resta un personaggio fondamentale di Death Note nonostante il modo in cui gioca le sue carte. Sempre bella, truccata e preparata con uno stile da gothic lolita, la ragazza apparirà spesso nel manga e nell'anime.

Ma anche fuori, come testimoniato da questo cosplay di Misa Amane in stile gotico con il quaderno della morte tra le mani. È così che l'ha immaginata la cosplayer Keiko, che ha usato l'abito più famoso della modella bionda.