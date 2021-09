Un cosplay di Misa Amane pronta a usare il Death Note in compagnia di Rem

Il vivace scontro psicologico e strategico tra Kira e L iniziò col botto in Death Note. I due cercavano in ogni modo di capire chi fosse l'avversario, alla ricerca di indizi per incastrarlo, ma il loro equilibrio fu imprevedibilmente rotto da una nuova comparsa. Un secondo Kira iniziò a depistare le indagini e spargere confusione.

Non ci volle molto prima di conoscere davvero questo nuovo personaggio di Death Note. Dopo uno scontro tutto al maschile, Ohba e Obata gettarono nella mischia anche Misa Amane, la quale aveva ricevuto un Death Note dallo shinigami Rem e, visto il suo apprezzamento per Kira, ha deciso di aiutarlo. Il suo incontro con Light Yagami la gettò ancora di più nel bel mezzo delle trame e dello scontro a distanza con L, anche se finì soltanto per essere usata dal primo Kira.

Misa Amane è comunque una ragazza riconosciuta per la sua bellezza. Capelli biondi, aspetto simile a quello di una bambola e agghindata sempre con abiti da gothic lolita, era una modella molto affermata nel mondo di Death Note. La coprotagonista ora si mostra in una foto realizzata da Sammys che ha vestito i suoi panni e ha anche inserito un'apparizione di Rem, proveniente da uno dei film del franchise.

Un cosplay di Misa Amane con un'aura molto particolare, in basso è disponibile l'immagine in questione con il lavoro della cosplayer. Non perdetevi anche la Misa Amane di Win Winry.