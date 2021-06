Un cosplay di Misa Amane è pronto a uccidervi col suo Death Note: le foto di Daniella

Non c'è solo Light Yagami sulla Terra ad essere un possessore di Death Note. Dopo la prima fase narrativa del manga e anime, che si concentrò principalmente sullo scontro tra Kira ed Elle, fu introdotto un altro personaggio che sconvolse radicalmente gli equilibri. Non senza difficoltà, si fece avanti il personaggio di Misa Amane.

Bella, bionda, con un fisico piccolo ed esile, Misa Amane è una nota modella con qualche anno in più a Light e che fortuitamente è entrata in contatto con un Death Note. Grazie all'intervento del suo Shinigami Rem, la ragazza è riuscita a entrare in contatto con il suo idolo, Kira, diventandone il braccio destro, specie grazie agli occhi rossi dello Shinigami.

La cosplayer coreana Anong provò a interpretare Misa Amane con alcune foto, ma non fu la sola, con il mondo occidentale che propose invece il cosplay di Misa Amane di Tenevi. In questi giorni, un'altra fan di Death Note ha deciso di vestire i panni della protagonista femminile dell'opera in alcune foto. In basso possiamo vedere il cosplay di Misa Amane col suo Death Note realizzato da Danielle Claire.

Indossa i classici abiti da gothic lolita con cui Misa è stata vista spesso durante la serie, mentre mangia una mela, frutto diventato un simbolo importante per la serie, e il quaderno della morte tra le mani.