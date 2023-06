Un cosplay di Misa Amane sfodera il suo Death Note

Negli anni 2000, Tsugumi Ohba ha iniziato a lavorare sulla storia di uno dei manga di Weekly Shonen Jump più atipici e famosi di sempre. Dopo aver trovato la collaborazione del noto e talentuoso disegnatore Takeshi Obata, i due sono riusciti finalmente a pubblicare Death Note sulla nota rivista shonen.

Sono passati anni e sono stati pubblicati tanti oneshot di Death Note successivi alla storia di Light Yagami. Eppure, tutte quelle figure sono ancora impresse nella mente degli appassionati, e non soltanto di quelli più incalliti, vista la grande popolarità ottenuta dalla serie e il suo impatto sulla cultura pop.

Oltre Light Yagami ed L, Misa Amane è un altro personaggio chiave in Death Note. Misa è una giovane modella giapponese, ma è meglio conosciuta come il secondo Kira, un'altra persona in possesso di un Death Note, il quaderno che permette di uccidere chiunque conosca il nome e il volto. A differenza di Light, lei riesce a uccidere conoscendo esclusivamente il volto della persona in questione, dato che ha deciso di fare uno scambio ottenendo gli occhi dello shinigami.

Misa Amane è un personaggio semplice e controverso. È innamorata del protagonista Light Yagami, anche noto come Kira, e lo idolatra al punto da essere disposta a fare qualsiasi cosa per lui, incluso il commettere omicidi, senza riuscire però a stargli lontano. La sua devozione per Light spinge Misa a diventare una pedina chiave nella trama, aiutando Kira con le sue abilità e rischiando la sua vita per proteggerlo.

Misa Amane è sempre vestita di nero e con una mela tra le mani, simbolo di Death Note.