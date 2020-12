Un cosplay di Misa Misa da Death Note fa risaltare la bellezza della giovane modella

Col suo Death Note, Light Yagami ha ucciso tante persone, in prevalenza criminali. L'arma donata al ragazzo da Ryuk ha suscitato però l'attenzione del detective conosciuto come L, un ragazzo misterioso che si porrà come obiettivo la cattura di Kira.

A fare compagnia a questo duo ci ha pensato Misa Amane, prima figura femminile di spicco introdotta nel manga di Death Note. Modella biondina e molto famosa tra le giovani ragazze, rivela di essere anch'ella una posseditrice del Death Note, donatole stavolta dallo shinigami Rem. La ragazza farà anche lo scambio degli occhi dello shinigami al costo di metà della propria vita e cercherà di aiutare Light Yagami in ogni modo possibile.

Dotata di un'incredibile bellezza che l'hanno portata appunto a diventare modella, Misa Amane ha ricevuto un cosplay dalla vietnamita Awai. Riprendendo il suo stile da gothic lolita e imitandone i capelli biondi raccolti con i codini, nella foto in basso possiamo vedere la realizzazione che porta in vita Misa Misa. Nelle varie foto non manca il Death Note che possiede, oltre alle lenti colorate che le donano gli occhi rossi con cui riesce a ottenere immediatamente il nome di chi sta osservando.

Pensate che sia una riproduzione fedele di Misa Misa?