Un cosplay di Misty da Pokémon della giapponese ChocolatCos

L'anime di Pokémon è una delle serie televisive animate più popolari al mondo. Trasmessa per la prima volta nel 1997, la serie segue le avventure di Ash Ketchum, un giovane allenatore di Pokémon che cerca di diventare il miglior allenatore di tutti i tempi. Tuttavia, al momento Ash sta per dire addio all'anime una volta per tutte.

Nel corso degli anni, la serie ha avuto numerosi personaggi iconici, tra cui alcuni dei compagni di viaggio di Ash. Alcuni di questi personaggi hanno accompagnato l'allenatore solo per una stagione, mentre altri sono rimasti per diversi anni. Tuttavia, uno dei compagni di viaggio più iconici di Ash è sicuramente Misty, la capopalestra di Celestopoli parecchio versata nell'utilizzo di pokémon d'acqua.

Misty è stata la compagna di viaggio di Ash per le prime stagioni della serie e, quindi, è una delle più amate figure femminili di Pokémon. Durante questo periodo, i due hanno vissuto molte avventure insieme, combattuto contro molti allenatori, incontrato nuovi Pokémon e sconfitto alcuni dei più grandi nemici della serie. Anche se Misty ha lasciato la serie dopo la quinta stagione, il suo personaggio è rimasto nei cuori dei fan di Pokémon, che ancora oggi la ricordano con affetto, e non è un caso se ogni tanto la si vede ritornare in alcuni episodi delle serie più recenti.

Chocolatcos riporta agli albori della serie con questo cosplay di Misty in top giallo e con una pokéball nella mano sinistra, sicuramente contenente un pokémon d'acqua oppure il suo fidato Togepi. L'interpretazione della giapponese Chocolatcos è sicuramente semplice ma azzeccata e d'effetto. Intanto proprio il finale della carriera di Ash nell'anime è coinciso con il ritorno di Misty e Brock.