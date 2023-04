Un cosplay di Misty da Pokémon con la sua Master Ball: la foto di Himorta

Pokémon è uno degli anime più famosi e longevi di tutti i tempi, e Misty è uno dei personaggi più iconici della serie. Come uno dei primi compagni di viaggio di Ash, Misty è diventata una figura amatissima dai fan e rappresenta una delle ragioni per cui il franchise è ancora così popolare.

Misty è nota per essere una capopalestra con un carattere forte e determinato, nonostante agli inizi non fosse così esperta, specie se paragonata alle tre sorelle maggiori che l'hanno lasciata spesso in balia della gestione della palestra di Celestopoli. Nel corso della serie, ha dimostrato di essere una brava allenatrice di Pokémon d'acqua e, grazie al viaggio con Ash e Brock, si è migliorata, fino a tornare all'ovile dopo la saga di Johto.

Nel corso degli anni in cui ha perso il ruolo di protagonista femminile di Pokémon, il personaggio di Misty è stato oggetto di diversi cambiamenti e modifiche nella serie, così da rispecchiare la sua crescita offscreen. È stato difficile per i fan accettare l'addio di Misty dalla serie, e alcuni hanno ancora nostalgia dei vecchi tempi: non a caso è una delle protagoniste femminili di Pokémon più amate.

Himorta, una cosplayer italiana, ha realizzato un cosplay perfetto di Misty con i suoi abiti originali, ponendo una grande attenzione sui dettagli. Il costume include il famoso top giallo con i pantaloncini di jeans e le bretelle rosse, con le scarpe da ginnastica dello stesso colore. Inoltre, ha realizzato anche la parrucca per i capelli arancioni caratteristici del personaggio, affiancando il tutto a una Master Ball, che in realtà non ha mai sfoderato durante l'anime.

Per celebrare la fine della carriera di Ash e il nuovo anime di Pokémon, Misty è tornata temporaneamente nell'ultima fase della serie Esplorazioni.