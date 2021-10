Un cosplay di Misty e il suo pokémon Staryu nell'affascinante foto di Win Winry

Di allenatori e allenatrici ne abbiamo visti tanti nell'anime di Pokémon. Alcuni di questi si sono trasformati in coordinatori, altri in ricercatori o allevatori, mentre altri ancora sono rimasti fedeli ai propri principi. Misty, capopalestra di Celetopoli e uno dei primi personaggi incontrati da Ash nel suo viaggio, è una di questi ultimi.

La sua natura da allenatrice di pokémon d'acqua non è mai cambiata nel corso dell'anime di Pokémon. Mantenendo saldo il principio conosciuto con i primi videogiochi della serie, ha utilizzato - ad eccezione del piccolo Togepi, evolutosi poi nel tempo - soltanto pokémon d'acqua, il suo tipo preferito e icona della sua palestra. Uno dei pokémon che più ha usato nel corso dell'avventura è Staryu, la stella marina giallastra che poi evolve nel più potente Starmie.

E allora vediamoli insieme, allenatrice e il suo pokémon, in un cosplay creato da Win Winry che aveva già vestito i panni di Winry in passato, pronta a catturare altre creature d'acqua. La ragazza russa torna quindi a vestire il top giallo con bretelle rosse, pantaloncino corto e immancabili capelli arancioni nella foto in basso. Un cosplay di Misty con Starmie che vede l'allenatrice ancora pronta per la battaglia.

Ormai vediamo di rado Misty dopo la sua separazione da Ash alla fine della serie di Johto, ma ogni tanto fa il suo ritorno nell'anime di Pokémon.