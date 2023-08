Un cosplay di Mitsuri elastica e acrobatica: la perfezione del personaggio di Demon Slayer

L'arte del cosplay non è mai semplice. Per calarsi nei panni di un personaggio talvolta possono bastare parrucche, abiti particolari e trucco, ma non sempre. Chi vuole raggiungere uno step ulteriore deve fare un passo in avanti, calandosi davvero nel personaggio, e alcuni non sono semplici da realizzare, come quelli di Demon Slayer.

C'è chi però vuole raggiungere il limite massimo, come ha deciso di fare la cosplayer, modella e atleta Yuanherong.1229 che, nel corso dei mesi, ha proposto tanti cosplay a tema anime e videogiochi sulla sua pagina Instagram, sempre puntando su personaggi molto fisici e che scendono spesso sul campo di battaglia. E tra questi, uno dei più recenti, c'è un cosplay di Mitsuri Kanroji atletica ed elastica, con una versatilità fisica tale da rispecchiare le stesse qualità del personaggio apparso nel manga e anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

In queste foto postate sulla sua pagina Instagram, prodotte anche con l'aiuto di green screen e qualche trucco fotografico, Mitsuri Kanroji sembra davvero aver preso vita. Yuanherong non si è limitata a vestire i panni da cacciatrice di demoni e il mantello bianco da hashira, oppure a limitarsi alla parrucca rosa e verde: la sua scelta è ricaduta sul produrre quanto più fedelmente possibile le mosse del personaggio e la sua respirazione dell'amore, come si può vedere nei vari scatti disponibili in basso. Una realizzazione davvero di alto livello e che propone ciò che gli spettatori hanno potuto osservare in Demon Slayer 3, quando il pilastro dell'amore è entrato in azione per salvare il villaggio dei forgiatori di spade. E invece, dall'altra parte, se fosse stata cattiva, ecco un cosplay di Mitsuri Kanroji demoniaca.