Un cosplay di Mitsuri Kanroji golosa da Demon Slayer

Ogni cacciatore di demoni combatte contro la morte dal giorno alla notte, in particolar modo quando cala il sole. Questo perché i demoni di Kibutsuji Muzan escono quando non c'è più la luce del sole, che su di loro ha degli effetti a dir poco letali. E così in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si combatte nelle ore notturne.

E in quelle diurne? Ovviamente, in questa situazione, i cacciatori devono obbligatoriamente ottenere informazioni o allenarsi, ma anche riposarsi e soprattutto rifocillarsi. Ci sono tanti momenti, tra un grosso combattimento e l'altro, dove viene mostrato come i cacciatori di Demon Slayer si trattengono in alcune tenute, con i protagonisti che prediligono spesso la tenuta delle farfalle del pilastro Kocho Shinobu. Altri invece si fermano in altri luoghi e locande, come fa Mitsuri Kanroji.

La donna è stata approfondita notevolmente nella stagione 3 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. L'anime di Ufotable finalmente l'ha messa al centro degli eventi con il suo contributo nella lotta contro Hantengu, facendo scoprire anche parte della sua storia. Mitsuri è una donna con una costituzione speciale, con tantissime fibre muscolari che la rendono davvero forte ma anche elastica nei movimenti, e per questo ha bisogno di mangiare davvero tanto.

Questo cosplay di Mitsuri Kanroji fotografa questo lato della cacciatrice, con Jannetin che ha deciso di inquadrare il momento in cui la combattente mangia. Golosa e con uno stomaco ampio, anche questa versione della donna dai capelli rosa suscita molta simpatia. Per cambiare, ecco invece un cosplay di Nezuko adulta.