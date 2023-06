Un cosplay di Mitsuri Kanroji moderna speciale da Demon Slayer

Un Giappone buio, disperato, ancora nel pieno di un trascorso feudale nonostante l'apertura da qualche decennio al mondo esterno. È questo il mondo di Demon Slayer, un periodo ormai superato da più di un secolo ma che ha portato i protagonisti a dover affrontare grandi sfide rappresentate dai pericolosi demoni di Kibutsuji Muzan.

Il manga popolare creato da Koyoharu Gotouge ha questa ambientazione della storia basata su una rivisitazione fantastica del Giappone del periodo Taisho, che combina elementi storici con un mondo dominato da questi demoni, che vengono però fermati dai cacciatori. L'ambientazione di Demon Slayer è ricca di dettagli visivi e atmosferici. Le immagini del Giappone rurale del periodo Taisho, con i suoi villaggi tradizionali, i paesaggi montani e gli alberi di bambù, sono abilmente rappresentate. Questa ambientazione crea un'atmosfera unica e coinvolgente che si sposa perfettamente con l'intensa azione e il tema sovrannaturale di Demon Slayer.

E in questi ambienti agisce Mitsuri Kanroji, uno degli spadaccini più forti di Demon Slayer. La combattente è infatti un pilastro, l'Hashira dell'amore e, con la sua Respirazione dell'Amore e una katana tanto resistente quanto elastica, ha fatto a fette decine e decine di demoni. La bellezza di Mitsuri è ormai ben nota, ma come sarebbe in tempi moderni? Abbandoniamo quindi l'ambientazione principale della serie per fare un salto nel futuro grazie all'interpretazione dell'italiana Kiara Berry.

Questo cosplay di Mitsuri Kanroji in chiave moderna vede il personaggio sempre con i soliti tratti fisici, con i capelli sgargianti sfumati tra il rosa e il verde, ma tutto il resto cambia. Finalmente anche lei può vivere un po' di pace, senza pensare agli attacchi demoniaci notturni.