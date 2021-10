Un cosplay di Morticia Addams avvenente e pronta per Halloween

La famiglia Addams è una delle più conosciute del panorama televisivo. La loro storia risale a tantissimi decenni fa, quando Charles Addams inventò questo gruppetto di personaggi per le sue strisce comiche e che furono poi trasformati in star dagli anni '60 in poi, quando i programmi venivano ancora trasmessi in bianco e nero.

Nel corso del tempo quindi ci sono stati live action, serie animate e molto altro ancora. Negli anni recenti abbiamo visto questa oscura famiglia nella serie animata in 3D La Famiglia Addams, che riceverà anche un sequel grazie al successo ottenuto. La capostipite, la prima creazione dell'autore, fu Morticia, la donna in stile goth lady, pallida ma con fluenti capelli neri e un abito lungo dello stesso colore, che per diverso tempo si staccò dai canoni femminili dell'epoca.

Il personaggio è sopravvissuto nel tempo e tornerà anche in Wednesday, la nuova serie TV della famiglia Addams dove Morticia sarà interpretata da Catherine Zeta Jones. Con l'avvicinarsi di Halloween però fioccano anche altri volti di Morticia grazie all'interpretazione di alcune cosplayer. Ecco quindi che l'americana Sparkle Stache veste il lungo abito nero per portare un cosplay di Morticia Addams avvenente e seducente come nelle intenzioni originali ma comunque con un'aura tetra e buia intorno.