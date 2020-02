Nell'ultimo cosplay di My Hero Academia, Bakugo si fonde con Spider-man

Il mondo di My Hero Academia creato da Kohei Horikoshi non è solo un concentrato di elementi shonen. Il mangaka ha ammesso infatti più volte di aver preso notevole ispirazione dai fumetti americani e ciò si rivela anche grazie a diverse copertine e pagine a colori rifacentisi a scene iconiche create dalla Marvel e dalla DC Comics.

Vediamo così personaggi ispirati a Star Wars o ad altre opere americane. Ma come sarebbe uno dei protagonisti con i panni di un noto eroe del mondo Marvel Comics? Un cosplay di un fan di My Hero Academia prova a spiegarlo unendo Katsuki Bakugo, il rivale del protagonista Midoriya, con Spider-Man, uno dei supereroi più famosi del mondo.

Shadowttar ha pensato di portare al Katsucon 2020 un cosplay che unisce Bakugo in abito da eroe e Spider-Man con il costume da simbionte basato su quello apparso in Spider-Man 3. L'ispirazione unica del fan ha presentato quindi un Bakugo tutto vestito di nero, con la classica maschera da Spider-man, ma con sopra diversi dettagli provenienti dalla divisa dell'eroe di My Hero Academia. In primo piano ci sono ovviamente i guanti a forma di granata su polsi e mani oltre all'ornamento presente sulla testa e le bretelle sul petto. Vi piace questo travestimento?

Katsuki Bakugo ha ricevuto un cosplay ulteriore recentemente, reputato identico da alcuni fan. Ciò dimostra quanto il personaggio di My Hero Academia sia apprezzato nonostante il suo carattere e venga sempre rinfrescato da ispirazioni esterne come questa di Spider-Man.