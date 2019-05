Un cosplay di My Hero Academia immagina Ochako con il martello di Thor

Ochako Uraraka è una delle protagoniste femminili più apprezzate del manga di My Hero Academia, come dimostrano i numerosi cosplay e fan art a lei dedicate. Dopo averla apprezzata in versione cheerleader, ammiriamola mentre impugna un improbabile martello di Thor.

Il particolare cosplay arriva da Twitter, precisamente dall'utente @bitingbows, postando una foto che la ritrae nelle sembianze di Ochako mentre usa il suo quirk per sollevare il pesante martello di Thor, il Mjolnir. L'interpretazione è impressionante, il costume è del tutto simile a quello della giovane eroina e l'idea di imbracciare il martello del figlio di Odino è semplicemente geniale. Il manga di My Hero Academia, è risaputo, prende ispirazione dal mondo supereroistico occidentale grazie alla forte passione di Kohei Horikoshi per quell'immaginario, ed era solo questione di tempo prima che gli eroi della UA venissero accostati a quelli Marvel o DC.

Uraraka possiede il potere di alterare la forza gravitazionale degli oggetti che tocca, e recentemente, negli ultimi capitoli del manga, il suo quirk è stato sfruttato da Himiko Toga in uno scontro all'ultimo sangue contro Curious, che ha visto soccombere il membro dell'Armata Rivoluzionaria. Non sappiamo se anche il quirk di Uraraka avrà ripercussioni dopo questo evento, ma vederlo all'opera in un confronto così brutale è stato piuttosto spiazzante.

Il manga di My Hero Academia viene pubblicato in Italia da Star Comics ogni due mesi, con la serializzazione che è arrivata al numero 19, mentre l'anime dopo la terza stagione che potete vedere sulla piattaforma VVVID, si prepara a ritornare ad Ottobre con una quarta, che adatterà l'arco del villain Overhaul.