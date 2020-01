Un cosplay di My Hero Academia mette fianco a fianco Tsuyu Asui e... Kermit la rana?

My Hero Academia è ambientato in un mondo dove la presenza dei quirk ha mutato radicalmente la società. Persone che sputano fuoco, chi è capace di levitare o di aumentare le dimensioni del proprio corpo, ma anche chi cambia geneticamente mostrando caratteristiche più simili a quelle di un animale. Tra questi ultimi spicca certamente Tsuyu Asui.

Tsuyu è una delle ragazze più presenti nell'opera, essendo anche apparsa nell'ultimo arco narrativo di My Hero Academia. Sin dall'attacco alla Yuei da parte della League of Villain, abbiamo potuto apprezzare le sue capacità che ricordano quelle di una rana. Le caratteristiche del personaggio sono così apprezzate che fioriscono sempre diversi cosplay su di lei.

Nell'ultimo cosplay, una Tsuyu Asui in abito da hero però viene affiancata da un altro individuo, appartenente però a un brand completamente diverso; tuttavia, come Tsuyu, conserva diversi tratti dell'animale. È Kermit la Rana, personaggio iconico dei Muppets che affianca la ragazza di My Hero Academia nel cosplay in calce.

Kermit ha una lunga storia, essendo i Muppets nati negli anni '50, ed è stato protagonista di tanti ruoli diversi. Vi piace questa coppia particolare, con la Tsuyu presentata da ZestyCosplays?