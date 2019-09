Un cosplay di My Hero Academia rende reale il fascino di Camie

I personaggi del liceo Shiketsu sono stati tra i protagonisti, ognuno a proprio modo, dell'arco dell'ottenimento della licenza provvisoria da eroe in My Hero Academia. In quell'arco narrativo, abbiamo potuto conoscere Yoarashi, Shishikura, Mora e Camie Utsushimi, con quest'ultima che ha avuto alcune implicazioni negli archi successivi.

La ragazza, durante l'esame che si svolse tra i capitoli 100 e 120 di My Hero Academia, in realtà era Himiko Toga, la quale era riuscita a ottenere il sangue della liceale per impersonarla e poter avvicinarsi a Izuku durante le selezioni. Camie è stata poi vista più avanti, nei capitoli recenti in cui Todoroki e Bakugo hanno iniziato alcune lezioni per recuperare lo svantaggio rispetto agli altri studenti.

La cosplayer @crypticjinx_ ha deciso di impersonare proprio questo personaggio che finora è stato abbastanza nelle retrovie, ma il suo corpo sensuale e il suo fascino hanno colpito in tanti. Nell'immagine che @crypticjinx_ ha postato su Reddit e che potete vedere in calce, la ragazza indossa una tuta aderente che ne mostra tutte le forme del corpo, così come è stato per Camie nel manga. Non mancano ovviamente altri dettagli come il cappello della Shiketsu e una posa unica.

Vi piace questo cosplay di My Hero Academia? Recentemente, anche Ochaco Uraraka è stata protagonista di un cosplay particolare.