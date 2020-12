Un cosplay di My Hero Academia ci riporta ai momenti più belli di Mirio ed Eri

Durante la prima fase della quarta stagione di My Hero Academia assistemmo a un'operazione molto importante degli eroi, volta a scardinare un'organizzazione di yakuza guidati da Overhaul, conosciuto anche come Kai Chisaki. L'uomo stava usando la piccola Eri per ideare una nuova arma che provocò poi la perdita del quirk di Mirio Togata.

Eri fu poi liberata grazie alla battaglia portata avanti da Deku che, con le scene più epiche della stagione 4 di My Hero Academia, fece uso del One for All al 100%, mettendo KO il nemico. La bambina però non riuscì a staccarsi subito dall'aura oscura del suo ex tutore e le ci volle tantissimo tempo prima di diventare davvero libera.

L'evento accadde durante il Festival Culturale che Deku era riuscito a salvare fermando i piani di Gentle Criminal. Accompagnata da Mirio, Eri assistette allo spettacolo della 1-A e ne fu completamente avvolta, cacciando via l'ominosa aura di Overhaul. Quei momenti e quelli successivi sono stati ripresi da un cosplay su Mirio ed Eri creato da Raptor with a Shotgun. Come potete vedere in basso nel post, con le varie foto, questi Mirio ed Eri riprendono le pose dei personaggi che abbiamo visto nel manga e anime, strappando un sorriso.

Un altro perfetto cosplay di Eri è stato invece creato da Kleiner Pixel.