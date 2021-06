Un cosplay di Nagatoro è pronto a prendervi in giro: le foto di Dayne Storm

In Giappone stanno andando di moda i manga e gli anime con una protagonista molto sbarazzina che prende in giro il coprotagonista maschile, lanciando episodi autoconclusivi con le classiche meccaniche romcom. Il filone partito da Takagi-san ha poi avuto sfogo in altri titoli, tra cui Don't Toy with Me, Miss Nagatoro.

Iniziato il 10 aprile 2021 su Crunchyroll, con i suoi 12 episodi Don't Toy with Me, Miss Nagatoro ha compiuto il suo percorso in questi giorni, terminando il 27 giugno. L'anime è diventato subito un trend su Twitter grazie al carattere dei due protagonisti, Hayase Nagatoro e Naoto Hachiouji, con la prima che non smette di bullizzarre e stuzzicare il senpai, il quale all'inizio è molto sulle sue e cerca di prendere le distanze ma poi si abitua alla presenza della ragazza e alla sua vivacità.

L'arrivo dell'anime ha fatto inevitabilmente sorgere in rete anche il fenomeno dei cosplay dedicati a Nagatoro, con la protagonista rappresentata nelle sue varie pose. La cosplayer boliviana Dayne Storm ha deciso di dedicare il suo tempo proprio al personaggio dell'anime, entrando in classe indossando la divisa scolastica. In basso possiamo vedere le varie foto col cosplay di Nagatoro che in rete hanno ottenuto uno svariato numero di like.