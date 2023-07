Un cosplay di Nami a Egghead: la navigatrice con il nuovo abito di ONE PIECE

Nami è uno dei personaggi principali di ONE PIECE, oltre che uno dei personaggi principali della ciurma di cappello di paglia. È infatti l'addetta alla navigazione e pertanto è fondamentale per raggiungere le varie isole e muoversi in questo mondo ricco di eventi atmosferici strani e imprevedibili.

Ha un grande talento nel disegno di mappe e non a caso sogna di disegnare una mappa del mondo intero, che coltiva fin da quando lavorava per Arlong, ed è per questo che ha bisogno di esplorare il mondo insieme a Rufy e agli altri compagni. Il suo passato è segnato da un evento tragico che coinvolge il suo villaggio natale e la sua famiglia, il che la motiva a cercare denaro per riscattare il suo villaggio.

Tuttavia, Nami è conosciuta in particolar modo per la sua bellezza che Eiichiro Oda ama mettere in bella mostra dando alla navigatrice di ONE PIECE un gran numero di abiti. Non a caso, Nami è la mugiwara con più vestiti diversi, cambiati spesso a ogni saga, se non più volte per saga. Naturalmente, con l'approdo a Egghead, i vestiti di Nami sono cambiati di nuovo. E non potevano mancare i cosplay dedicati, con la cosplayer Vero che si è cimentata nell'impresa nonostante siano stati pochi i capitoli che hanno presentato questi abiti futuristici.

Questo cosplay di Nami a Egghead con tuta grigia futuristica cerca di replicare l'abito creato dal dottor Vegapunk. La giacca riflettente e i pantaloncini corti riprendono il disegno di Oda, anche se leggermente modificato. Si tratta di uno dei primi cosplay sul tema, e di sicuro in futuro, con l'arrivo dell'anime, ne arriveranno di ulteriori.