Un cosplay di Nami da ONE PIECE, ma particolare: la navigatrice con gli abiti di Rufy

Ad ogni saga, Eiichiro Oda ormai è solito cambiare i vestiti dei suoi protagonisti. Anzi, a volte il mangaka sceglie di modificare gli outfit più volte in una saga per adattarsi a eventuali cambi di passo o situazioni. In ONE PIECE ormai è la norma, mentre in altri anime e manga non accade praticamente mai, e soprattutto non così di frequente.

Eppure gli appassionati di ONE PIECE continuano a pensare a nuovi abiti per i pirati della ciurma di cappello di paglia. Inevitabilmente al centro ci sono sempre le due ragazze principali, in particolare la vera coprotagonista femminile Nami. La navigatrice è stata ritratta in alcune action figure e statuette con un abito particolare che non abbiamo mai visto nella serie.

Il tutto nacque da quel momento in cui Rufy poggiò il suo cappello di paglia sulla testa di Nami ad Arlong Park e allora nel corso del tempo si sono moltiplicate le voci di coloro che volevano vedere Nami con i vestiti di Rufy. La cosplayer Standesu ha deciso di rispondere proprio a questi desideri con alcune foto caricate la scorsa settimana su Instagram per omaggiare il compleanno della navigatrice.

Il cosplay di Nami con i vestiti di Rufy è disponibile in basso: la navigatrice ha i soliti capelli arancioni, corti come nella versione pre timeskip, ma ha con sé il cappello di paglia, il gilet rosso e due pantaloncini di jeans molto corti. Vorreste vederla così anche nel manga ufficiale di ONE PIECE?

La Nami classica è disponibile in questo cosplay dell'italiana Vany, mentre Diamond Studio ha lanciato una statuetta con Nami in costume da bagno.