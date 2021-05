Un cosplay di Nami da ONE PIECE: la realizzazione dell'italiana Vany

La gatta ladra di ONE PIECE ha rubato più di un cuore. Nami è infatti sempre stata descritta come una delle donne più belle del manga, ed Eiichiro Oda ha rincarato la dose dandole un design accattivante. Con manga e anime diventati sempre più famosi, anche Nami ha finito per essere uno dei personaggi più amati di ONE PIECE, specie in Europa.

E anche dalle nostre parti ci sono cosplayer che si dedicano a ONE PIECE e a tutti i suoi personaggi. La cosplayer italiana Vany ha portato proprio Nami, la protagonista femminile dell'opera, in varie foto. In basso possiamo vedere un cosplay di Nami con il suo classico outfit post timeskip, composto dal bikini verde e bianco e un jeans a vita bassa, mentre sul polso sinistro indossa il Log Pose che porterà la sua ciurma verso la destinazione finale.

Nelle altre foto invece, la Nami che vediamo è quella di Wano, mentre indossa l'abito da kunoichi azzurro con fiori bianchi e obi arancione che Kin'emon ha preparato per lei, non senza una piccola gag comica sul modo di indossarlo. Ed è proprio a Wano, o meglio sull'isoletta di Onigashima, che Nami ha ripreso un ruolo di rilievo scendendo anche in battaglia contro alcuni degli ufficiali nemici.