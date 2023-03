Un cosplay di Nami da ONE PIECE: RED con un look da vera piratessa

Considerato il successo dell'anime, Toei Animation spinge molto su ONE PIECE, il suo prodotto di punta insieme a Dragon Ball. Non è un caso quindi se, ogni due o tre anni, c'è sempre un film in programmazione. Dopo Stampede, è stato il turno di ONE PIECE Film: RED nel corso del 2022.

ONE PIECE: RED è il nuovo film dell'anime ONE PIECE, annunciato per la prima volta nel 2021 e proiettato nelle sale cinematografiche giapponesi a metà 2022. La trama del film ruota attorno all'incontro tra i protagonisti della serie, la ciurma di Cappello di Paglia, e due personaggi in particolare, ovvero Uta e Shanks: l'imperatore è già ben conosciuto, mentre l'altra figura riporterà Rufy al passato.

Ovviamente c'è Rufy ma non manca il resto della ciurma. Nami è uno dei personaggi principali della serie di ONE PIECE, e quindi non poteva mancare in ONE PIECE: RED. Come succede sempre, anche lei si è presentata con abiti nuovi in occasione di questa pellicola inedita. E a differenza del solito, c'è anche chi ha deciso di proporre questa versione, invece di quelle più famose.

Il cosplay di Nami in versione ONE PIECE: RED è stato realizzato da The Furry Snake che ha voluto omaggiare il nuovo film dell'anime postando questa foto su Reddit. Cambia quindi il paradigma secondo cui Nami andrebbe mostrata solo nella fase post timeskip, che è sicuramente la versione più famosa della navigatrice dei Mugiwara, mentre in questo caso c'è un look molto diverso e sicuramente molto più piratesco e rockeggiante, con top bianco, pantaloni neri e un cappello da pirata molto vistoso.

Intanto ONE PIECE: RED ha finito le proiezioni nel mondo, con risultati soddisfacenti.