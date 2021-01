Un cosplay di Nami di ONE PIECE spettacolare e sexy: le foto di Enji Night

La saga di Alabasta di ONE PIECE sembra essere lontanissima. L'isola è stata teatro di una delle battaglie più importanti per la ciurma di Cappello di Paglia, la prima nella Rotta Maggiore dove fu costretta ad affrontare la Baroque Works gestita da Crocodile. Per aiutare Bibi, cappello di paglia e i suoi approdarono su quest'isola desertica.

Mentre il manga di ONE PIECE è arrivato al volume 98, ricordiamo questa saga grazie a una foto pubblicata dalla cosplayer Enji Night. La modella ormai famosissima sui social e che ha realizzato tanti bellissimi cosplay ha infatti rinvangato il periodo in cui si travestiva da Nami. Usando proprio gli abiti che la ragazza aveva ad Alabasta, il risultato è quello che si può vedere in basso.

Il cosplay di Nami riprende gli abiti in stile arabo, con un top molto scollato e una gonna bianca con orli blu, il tutto accompagnato da gioielli come bracciali e collane. Grazie ad Enji Night ritorniamo quindi alla bellezza di quella saga ma anche della sensualità di questa Nami. L'album di foto mette in risalto tutte le qualità della coprotagonista di ONE PIECE, cosa ve ne pare di questo travestimento a tema?

Intanto proprio la saga di Alabasta ha ricevuto un richiamo grazie a una scena di uno degli ultimi capitoli di ONE PIECE con Usopp.