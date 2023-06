Un cosplay di Nami strepitoso da ONE PIECE realizzato da Fabibi

Una ciurma di pirati, per sperare di raggiungere il One Piece, deve essere ben strutturata. Non bastano di certo i combattenti, anche se sono comunque fondamentali considerati i pericoli insidiosi della Rotta Maggiore. C'è però bisogno anche di medici, cuochi, timonieri, vedette e, soprattutto, di un navigatore che sappia muoversi tra i mari.

Non si può viaggiare alla cieca in questi mari perigliosi e così Rufy ha fatto entrare nella sua ciurma la gatta ladra Nami, uno dei personaggi più importanti di ONE PIECE. Creata da Eiichiro Oda praticamente all'inizio della serie e già pensata da subito come protagonista femminile, Nami è una giovane e talentuosa navigatrice che sogna di realizzare una mappa di tutte le isole del mondo, raggiungendo anche la misteriosa Laugh Tale sulla quale si trova il tesoro leggendario di Gol D. Roger.

La sua storia è travagliata e infatti gli inizi del suo viaggio non sono stati rosei. Soltanto con l'intervento di Rufy, che ha liberato il suo villaggio dalla minaccia di Arlong, ha potuto ridarle serenità e la voglia di viaggiare per tutto il mondo, proprio in compagnia di cappello di paglia e degli altri compagni che aveva incontrato nell'East Blue.

Nami è nota per i suoi capelli arancioni, i suoi occhi marroni e il suo abbigliamento distintivo, che spesso include una maglietta bianca e una gonna azzurra. Nonostante la sua apparenza carina e spensierata, Nami è anche una grande stratega e una combattente abile. È in grado di utilizzare armi come i bastoni e ha dimostrato di avere una spiccata intelligenza tattica, amplificata dai numerosi usi del Clima Tact.

La bellezza di Nami spicca in questo cosplay realizzato da Fabibi. La cosplayer cilena ha omaggiato la donna di ONE PIECE con una riproposizione della sua versione più famosa, ovvero quella post timeskip, dove aveva i capelli arancioni lunghi e sciolti, un bikini verde e bianco e un jeans a vita bassa.