Un cosplay di Nana Osaki porta davvero in vita il personaggio

Ci sono alcuni manga che fanno davvero penare i lettori. Alcuni di questi sono i grandi "re delle pause", categoria a cui appartiene Hunter x Hunter di Yoshihiro Togashi, sicuramente il più noto del gruppo, ma anche Bastard di Kazushi Hagiwara e Nana di Ai Yazawa, quest'ultimo lo shojo più famoso e venduto al mondo.

Nana è un manga e un anime straordinario che ha catturato i cuori di molti fan in tutto il mondo. Creato da Ai Yazawa a inizio anni 2000, Nana racconta la storia di due giovani donne, entrambe di nome Nana, che si incontrano casualmente su un treno per Tokyo e finiscono per condividere un appartamento. Il manga si concentra sulle loro vite, amori e aspirazioni mentre cercano di realizzare i loro sogni nella caotica metropoli giapponese.

Le due protagoniste, Nana Komatsu detta Hachi e Nana Osaki, sono completamente diverse nell'aspetto e nella personalità, ma si sostengono a vicenda attraverso le gioie e le difficoltà che incontrano lungo il percorso. Ma stavolta parliamo soltanto di Nana Osaki, la musicista punk rock con un atteggiamento ribelle e un cuore infranto che lotta per realizzare i suoi sogni musicali mentre cerca di superare le sfide personali che la tormentano.

Parte della sua personalità si rifà proprio alla musica, ed ecco quindi un cosplay di Nana Osaki pronta a salire sul palco con la sua band, con il suo solito look un po' trascurato e ribelle, con sigaretta e capelli neri corti. Purtroppo la Yazawa non ha dato informazioni sul ritorno di Nana, che sembra essere sempre più lontano e impossibile.